الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طارق فهمى: محاولات إدخال مصر فى الأزمة الفلسطينية شىء عبثى

طارق فهمي
طارق فهمي

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ ما أعلنته إسرائيل بشأن مسئولية مصر عن غلق معبر رفح، هو بيان سياسي كاذب، فالكل يعلم طبيعة الدور الإسرائيلي وحقيقة الدور المصري على الأرض، سواء فيما يخص المعبر أو ما يجري في أرض غزة من سياسات إجرامية تقوم بها قوات الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة" من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ محاولات إدخال مصر في هذه الدائرة الكاذبة هو شيء عبثي، فالمعبر الآن عليه قوى إسرائيلية من الجانب الفلسطيني، ومصر أعلنت مسبقًا عن أنها لن تسمح بتواجد إسرائيل في المعبر.

واستطرد: كل هذه المزاعم للتشويش على طبيعة الدور المصري لإدخال المساعدات، وإسرائيل لا تريد التجاوب مع الطرح المصري ولا تريد أن تتعامل بمنطلق واحد فهي ماضية في العمل العسكري.

مصدر مسؤول قطاع غزة إسرائيل المعابر البرية طارق فهمي الازمة الفلسطينية الحياة

مواد متعلقة

مصدر مسئول: على إسرائيل تَحمّل مسئوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطنى قطاع غزة

مصدر مطلع: خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطنى القطاع

مصدر مطلع: مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

أكسيوس: الديمقراطيون فى "الكونجرس" يحشدون لإفشال مشروع إرسال أسلحة لإسرائيل

السفير حسام زكى: الموقفان الأوروبى والأمريكى فى غاية التخاذل

"شكرى" يؤكد رفض مصر سياسة لى الحقائق والتنصل من المسئولية

إعلام إسرائيلى: مجلس الحرب يجتمع غدًا بعد تعثر مفاوضات تبادل المحتجزين

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

المتهم فى واقعة محاولة اغتصاب فتاة بمدينة نصر: "أنا مركب كاميرات فى العربية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟