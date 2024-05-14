اللواء محمد الغبارى: إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية.. وهدفها تدمير قوة حماس

أكد اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية والهدف الاستراتيجى من عملياتها العسكرية فى قطاع غزة هو تدمير القدرة العسكرية لحماس وليس حركة حماس نفسها.

وأضاف الغبارى، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، أن عدم حل الصراع فى المنطقة هدف استراتيجى للولايات المتحدة، قائلًا: "أمريكا مش هتحل حاجة فى الموضوع ده ورقم اثنين فى القضية إقامة مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية وهو ليس موجودًا فى استراتيجية إسرائيل والانقسام الفلسطينى يساعد فى عدم إقامة الدولة".

وأشار، إلى أن القيادة السياسية فى مصر قارئ جيد للموضوع وعملت محاولات لجمع الفصائل الفلسطينية، ولكن لا فائدة من توافق الفصائل المختلفة، كما لفت إلى أن نتنياهو محمى من الأغلبية المتطرفة فى الكنيست ومستمر فى مذابحه.