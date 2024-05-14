الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اللواء محمد الغبارى: إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية.. وهدفها تدمير قوة حماس

اللواء محمد الغبارى
اللواء محمد الغبارى

أكد اللواء محمد الغبارى، مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية والهدف الاستراتيجى من عملياتها العسكرية فى قطاع غزة هو تدمير القدرة العسكرية لحماس وليس حركة حماس نفسها.

وأضاف الغبارى، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، على قناة "الحياة"، أن عدم حل الصراع فى المنطقة هدف استراتيجى للولايات المتحدة، قائلًا: "أمريكا مش هتحل حاجة فى الموضوع ده ورقم اثنين فى القضية إقامة مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية وهو ليس موجودًا فى استراتيجية إسرائيل والانقسام الفلسطينى يساعد فى عدم إقامة الدولة".

وأشار، إلى أن القيادة السياسية فى مصر قارئ جيد للموضوع وعملت محاولات لجمع الفصائل الفلسطينية، ولكن لا فائدة من توافق الفصائل المختلفة، كما لفت إلى أن نتنياهو محمى من الأغلبية المتطرفة فى الكنيست ومستمر فى مذابحه.

اللواء محمد الغباري إسرائيل حماس قوة حماس إقامة دولة فلسطينية الحياة اليوم قناة الحياة

مواد متعلقة

طارق فهمى: محاولات إدخال مصر فى الأزمة الفلسطينية شىء عبثى

مصدر مسئول: على إسرائيل تَحمّل مسئوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطنى قطاع غزة

مصدر مطلع: خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطنى القطاع

مصدر مطلع: مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

أكسيوس: الديمقراطيون فى "الكونجرس" يحشدون لإفشال مشروع إرسال أسلحة لإسرائيل

السفير حسام زكى: الموقفان الأوروبى والأمريكى فى غاية التخاذل

"شكرى" يؤكد رفض مصر سياسة لى الحقائق والتنصل من المسئولية

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

ننشر أقوال الشهود في واقعة "فتاة مدينة نصر"

بعد طلب فدية قيمتها 10 ملايين جنيه.. زوجة عصام صاصا تكشف دليل براءته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟