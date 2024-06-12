ينشر الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 والقنوات الناقلة المقامة حاليا في مختلف دول العالم وتضم مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم خلال الموسم 2023 /2024 في الدوريات العالمية والمحلية المختلفة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024

يرصد التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2026

موعد مباراة غيانا ضد بليز في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بويرتو ريكو ضد أنجيلا في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الدومينيكان ضد جزر فيرجين البريطانية في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز

موعد مباراة غودوي كروز ضد روزاريو سنترال في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أرجنتيونس ضد سينترال كوردوبا سانتياجو في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات الدوري البرازيلي

موعد مباراة أتلتيكو غويانيينسي ضد كورينثيانز في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة جوفينتود ضد سبورت كلوب فيتوريا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بوتافوغو ضد فلومينينسي في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة براغانتينو ضد أتليتكو مينيرو في تمام الساعة 3:30 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات الدوري الفنلندي الممتاز

موعد مباراة كوبيون بالوسورا ضد هاكا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة سيناجون ضد إيف إكيناس في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة ماريهامن ضد فاسان بالوسورا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة ايه سي أولو ضد كوسيسي إف سي في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة إنتر توركو ضد إلفيس تامبيري في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة غنيستان ضد هلسنكي في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات دولية ودية - منتخبات

موعد مباراة تشيلسي ضد باراغواي في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البرازيل في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

تررد قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ المزيد

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا