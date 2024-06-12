الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ينشر الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 والقنوات الناقلة المقامة حاليا في مختلف دول العالم وتضم مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم خلال الموسم 2023 /2024 في الدوريات العالمية والمحلية المختلفة.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024

يرصد التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-

 

مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2026

موعد مباراة غيانا ضد بليز في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بويرتو ريكو ضد أنجيلا في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الدومينيكان ضد جزر فيرجين البريطانية في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

 

مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز

موعد مباراة غودوي كروز ضد روزاريو سنترال في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أرجنتيونس ضد سينترال كوردوبا سانتياجو في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

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20 دقيقة.. مصطفى محمد يغادر مباراة مصر وغينيا بيساو للإصابة

مباريات الدوري البرازيلي

موعد مباراة أتلتيكو غويانيينسي ضد كورينثيانز في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة جوفينتود ضد سبورت كلوب فيتوريا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بوتافوغو ضد فلومينينسي في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة براغانتينو ضد أتليتكو مينيرو في تمام الساعة 3:30 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

 

مباريات الدوري الفنلندي الممتاز

موعد مباراة كوبيون بالوسورا ضد هاكا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة سيناجون ضد إيف إكيناس في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة ماريهامن ضد فاسان بالوسورا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة ايه سي أولو ضد كوسيسي إف سي في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة إنتر توركو ضد إلفيس تامبيري في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة غنيستان ضد هلسنكي في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

 

مباريات دولية ودية - منتخبات

موعد مباراة تشيلسي ضد باراغواي في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البرازيل في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-

 

تررد قناة بين سبورت

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معامل تصحيح الخطأ: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اقرأ المزيد 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم مباريات كأس العالم 2026 الدورى الارجنتينى الدوري البرازيلي الدوري الفنلندي الممتاز

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موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

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