جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 والقنوات الناقلة
ينشر الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 والقنوات الناقلة المقامة حاليا في مختلف دول العالم وتضم مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم خلال الموسم 2023 /2024 في الدوريات العالمية والمحلية المختلفة.
جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024
يرصد التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم كما يلي:-
مباريات تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2026
موعد مباراة غيانا ضد بليز في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة بويرتو ريكو ضد أنجيلا في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة الدومينيكان ضد جزر فيرجين البريطانية في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز
موعد مباراة غودوي كروز ضد روزاريو سنترال في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة أرجنتيونس ضد سينترال كوردوبا سانتياجو في تمام الساعة 11:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات الدوري البرازيلي
موعد مباراة أتلتيكو غويانيينسي ضد كورينثيانز في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة جوفينتود ضد سبورت كلوب فيتوريا في تمام الساعة 1:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة بوتافوغو ضد فلومينينسي في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة براغانتينو ضد أتليتكو مينيرو في تمام الساعة 3:30 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات الدوري الفنلندي الممتاز
موعد مباراة كوبيون بالوسورا ضد هاكا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة سيناجون ضد إيف إكيناس في تمام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة ماريهامن ضد فاسان بالوسورا في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة ايه سي أولو ضد كوسيسي إف سي في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة إنتر توركو ضد إلفيس تامبيري في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة غنيستان ضد هلسنكي في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات دولية ودية - منتخبات
موعد مباراة تشيلسي ضد باراغواي في تمام الساعة 3:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد البرازيل في تمام الساعة 2:00 مساءا بتوقيت مدينة القاهرة.
القنوات الناقلة مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024
يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:-
تررد قناة بين سبورت
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12604.
- معامل تصحيح الخطأ: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
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