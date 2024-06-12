أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل حاليا مع وجود الموجة الحارة في كافة أنحاء البلاد مع اقتراب بداية شهور فصل الصيف والذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024

يتسائل الملايين من المواطنين عن أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر ويهتمون بمتابعة بيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية مع استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد أن الساعات القادمة سيكون فيها طقس شديد الحرارة على السواحل الشمالية على أغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات الليل مع حركة نشاط الرياح على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأربعاء 12-6-2024

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية ستشهد خلال الساعات القادمة انخفاض طفيف في الحرارة بسبب حركة الموج في البحر المتوسط حيث تسود أجواء حارة مع هدوء الرياح واستقرار حالة الرياح والأمواج في البحر المتوسط وسجلت انخفاض طفيفا في درجات الحرارة بقيمة من درجتين إلى 3 درجات.

وبلغت سرعة الرياح إلى نحو 26 كم/الساعة وبلغت أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى نحو من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 12-6-2024

سجلت درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

سجلت درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

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