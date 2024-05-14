"شكرى" يؤكد رفض مصر سياسة لى الحقائق والتنصل من المسئولية

استنكر سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد وزير الخارجية، رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل هى المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا.

ونوّه "شكري"، أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية في محيطه هى السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات، مستنكرًا محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة.

وطالب "شكري"، إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها.