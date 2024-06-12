سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى بنوك مصر

يتصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 12-6-2024 في مصر كافة محركات البحث العالمية حاليا مع توقع انخفاض قيمة سعر الصرف في البنوك المصرية لكافة العملات الأجنبية مع موجود سيولة دولارية تكفي احتياجات السوق المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 12-6-2024 في مصر

استقرار في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 12-6-2024 في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البركة وصل الدولار الأمريكي بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.22 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.59 جنيه للشراء و60.72 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.70 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 155.36 جنيه للشراء و155.74 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.97 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.

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