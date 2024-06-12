بالجنيه والدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر للبيع والشراء في الأسواق المحلية، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي الإجمالي لمصر بنسبة 27.4% لشهر مايو 2024، مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام الماضي مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية بسبب ضعف العملة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر للبيع والشراء

وجاء استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر للبيع والشراء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية بسبب ضعف قيمة الدولار مع تزايد التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وسط ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية حيث جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3554.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3537.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3258 جنيها.

بلغ سعر الشراء 3242.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3110 جنيهات.

بلغ سعر الشراء 3095 جنيها.

هبوط وصل إلى 5 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر البيع 2665.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2652.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر البيع 2073.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2063.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 177.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1768.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1332.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1326.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 24880 جنيها.

بلغ سعر الشراء 24760 جنيها.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر الذهب بالدولار في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2314$.

بلغ سعر الشراء 2313$.

صعود وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ المزيد

قائمة أسعار اللحوم مع عيد الأضحى