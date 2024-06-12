الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالجنيه والدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر للبيع والشراء في الأسواق المحلية، وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي الإجمالي لمصر بنسبة 27.4% لشهر مايو 2024، مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام الماضي مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية بسبب ضعف العملة الأمريكية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر للبيع والشراء

وجاء استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مصر للبيع والشراء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية بسبب ضعف قيمة الدولار مع تزايد التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وسط ترقب لبيانات التوظيف الأمريكية حيث جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3554.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3537.25 جنيه.
هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3258 جنيها.
بلغ سعر الشراء 3242.5 جنيه.
هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

txt

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

txt

خبراء: تحسن الوضع الاقتصادى يمنح البنك المركزى مساحة لخفض سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3110 جنيهات.
بلغ سعر الشراء 3095 جنيها.
هبوط وصل إلى 5 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر البيع 2665.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2652.75 جنيه.
هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر البيع 2073.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2063.25 جنيه.
هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 177.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1768.5 جنيه.
هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1332.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1326.5 جنيه.
هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

txt

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم بالجنيه المصري

txt

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. اعرف سعر الأضحية البلدي قبل عيد الأضحى

سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 24880 جنيها.
بلغ سعر الشراء 24760 جنيها.
هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر الذهب بالدولار في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2314$.
بلغ سعر الشراء 2313$.
صعود وصل إلى 2 نقطة.

اقرأ المزيد 

قائمة أسعار اللحوم مع عيد الأضحى 

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 عيار 18 الصاغة المصرية

مواد متعلقة

اللحوم الحمراء بـ250 جنيهًا.. قائمة أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى بنوك مصر

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12-6-2024 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى والدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 12-6-2024

بالجنيه والدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

"السلع التموينية" تتعاقد على 460 ألف طن قمح بلغارى ورومانى وأوكرانى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة