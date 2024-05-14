السفير حسام زكى: الموقفان الأوروبى والأمريكى فى غاية التخاذل

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن حقوق الشعب الفلسطيني محسومة بالنسبة للعرب، ونعمل من أجل الوصول لحل ينهي الاحتلال.

وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، على هامش التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقرر إقامتها في البحرين، الخميس المقبل، أن القضية الفلسطينية في صدارة اهتمام القمة هذا العام.

وأشار أمين عام مساعد جامعة الدول العربية إلى أن الموقفين الأوروبي والأمريكي في غاية التخاذل، وناقشنا إجراءات الاحتلال الضاغطة على الفلسطينيين.

وتابع: "القرارات التي تم اتخاذها ستظهر بعد يومين،-تحديدًا- يوم الخميس، وستجدون أن الموقف العربي السياسي موقف جيد ومحترم".