الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السفير حسام زكى: الموقفان الأوروبى والأمريكى فى غاية التخاذل

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي

قال السفير حسام زكي، أمين عام مساعد جامعة الدول العربية، إن حقوق الشعب الفلسطيني محسومة بالنسبة للعرب، ونعمل من أجل الوصول لحل ينهي الاحتلال.

وأضاف "زكي"، خلال لقاء خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، على هامش التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقرر إقامتها في البحرين، الخميس المقبل، أن القضية الفلسطينية في صدارة اهتمام القمة هذا العام.

وأشار أمين عام مساعد جامعة الدول العربية إلى أن الموقفين الأوروبي والأمريكي في غاية التخاذل، وناقشنا إجراءات الاحتلال الضاغطة على الفلسطينيين.

وتابع: "القرارات التي تم اتخاذها ستظهر بعد يومين،-تحديدًا- يوم الخميس، وستجدون أن الموقف العربي السياسي موقف جيد ومحترم".

السفير حسام زكي الموقفان الأوروبي والأمريكي القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية

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