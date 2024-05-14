الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قصواء الخلالى: أوروبا لديها استنفار وخوف من هجرة الفلسطينيين إليها

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن أوروبا لديها استنفار وخوف من هجرة الشعب الفلسطيني إليها، ونتمنى صدور مخرجات من القمة العربية تدعم الدور المصري في فك حصار الشعب الفلسطيني.

وتابعت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي أن مصر قد تتخذ الفترة المقبلة الكثير من القرارات والأدوار الفاعلة على الأرض، موضحة أن الكيان الصهيوني يجب عليه فتح المعابر وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وتمنت الخلالي بأن تصدر مخرجات من القمة العربية تعضد الدور المصري في فك حصار الشعب الفلسطيني،  معقبة:" كفاية تنصل من القضية وأتمنى أن يكون هناك مخرجات حقيقية ".

وواصلت أن الدولة المصرية تقوم بمسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، فهي لم تتخل عن الشعب الفلسطيني وقدمت له كافة أوجه الدعم.

قصواء الخلالي الفلسطينيين هجرة الفلسطينيين في المساء مع قصواء سي بي سي

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