الثلاثاء 14 مايو 2024
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أشرف صبحى: حسام وإبراهيم حسن أيقونات للكرة المصرية.. والدورى المصرى الأقوى بإفريقيا

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا قدمنا العديد من الحوافز والمزايا لأبطال مصر بمختلف الألعاب للقضاء على ظاهرة هروب اللاعبين إلى الخارج.

وأضاف "صبحي" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، التوأم حسام وإبراهيم حسن أيقونات للكرة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الوطني لكرة القدم لديه امتحان قوي ما بين التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الإفريقية 2025، مشيرًا إلى أن الدوري المصري هو الأقوى في القارة الإفريقية.

وتابع "صبحي" أننا نوفر كل شيء للمنتخبات الوطنية لكرة القدم من أجل حصد البطولات، ونتابع بشكل دوري مع اتحاد الكرة من أجل الوصول باللاعبين والدوري لأفضل حال.

أشرف صبحي الدورى المصرى حسام وإبراهيم حسن وزير الشباب والرياضة في المساء مع قصواء القارة الإفريقية

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