الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أشرف صبحى لـ"قصواء الخلالى": طورنا مراكز شباب الجمهورية بـ 6.8 مليار جنيه

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة طورت مراكز شباب الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية بتكلفة بلغت 6.8 مليار جنية.

وأضاف "صبحي" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية cbc، أننا نمتلك 5 آلاف مركز شباب و1200 ناد في مصر، وهو ما أدى إلى زيادة قاعدة الممارسة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب في مصر، تضم جميع الأنشطة سواء فنية أو ثقافية أو اجتماعية ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقط، كما يعتقد البعض.

وتابع، أن الوزارة قضت في السنوات الأخيرة على مصطلح "الألعاب الشهيدة"، الذي كان يوصف به الألعاب الفردية، بل تم تطويرها ومتابعة اللاعبين فيها وتنمية المهارات.

أشرف صبحي مراكز شباب الجمهورية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء فضائية CBC

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