"تقدر في 10 أيام".. تفاصيل مبادرة حياة كريمة الجديدة لطلاب الثانوية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة "تقدر في 10 أيام" لدعم طلاب الثانوية العامة في مصر تشمل عدة محاور، مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، مسابقات وجوائز، بالإضافة إلى جولات في جميع محافظات الجمهورية لتقديم المراجعات النهائية، بحسب ما ذكرته نشرة dmc.

وتتضمن الحملة توفير استشارات نفسية ورقم للتواصل لمن يحتاج التحدث أو فهم كيفية التعامل مع ضغوط الامتحانات بسرية تامة، بالإضافة إلي توفير وجبات غذائية مغذية تصل للطلاب في منازلهم لضمان تغذية سليمة وتركيز كامل أثناء فترة المذاكرة.