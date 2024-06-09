الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى والاتحاد السكندرى اليوم مواعيد مباريات الأحد 9-6-2024

الأهلى والاتحاد السكندرى
الأهلى والاتحاد السكندرى

تستقطب مباريات كرة القدم الجماهير لتشجيع فرقهم المفضلة في مختلف البطولات وفي الوقت الحالي تستحوذ عن مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم إفريقيا على الاهتمام لرصد اي الفرق الافريقية يتأهل لكأس العالم 2026.

 

ننشر في هذا التقرير جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 وعلى رأسها مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم إفريقيا لخوض المباريات النهائية 2026.

 

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم - إفريقيا

مباراة جيبوتي وإثيوبيا في تمام الساعة  19:00

مباراة الكونغو الديمقراطية وتوجو في تمام الساعة  19:00

مباراة موريتانيا والسنغال في تمام الساعة 19:00

مباراة ناميبيا وتونس في تمام الساعة 19:00

مباراة ساو تومي وبرينسيبي وليبيريا في تمام الساعة  16:00

 

مواعيد مباريات دوري السوبر المصري | كرة سلة

مباراة الاتحاد السكندري | كرة سلة والأهلي | كرة سلة  في تمام الساعة 20:00

 

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

مباراة سان لويس سيتي وبورتلاند تمبرز في تمام الساعة 03:30

مباراة مينيسوتا يونايتد ودالاس في تمام الساعة 03:30

مباراة سبورتينج كانساس سيتي وسياتل ساوندرز في تمام الساعة  03:30

مباراة نيو انجلاند ريفليوشن ونيو يورك ريد بولز في تمام الساعة 02:30

 

مواعيد مباريات مباريات ودية دولية

مباراة فرنسا وكندا في تمام الساعة  22:15

مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك في تمام الساعة 21:45

مباراة المكسيك والبرازيل في تمام الساعة 03:30

رئيس ليفربول يُخطط لإقامة مباريات من الدورى الإنجليزى في أمريكا والسعودية

خسارة "‏‎رجال سلة الأهلي" أمام الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

مباراة جريميو وإستوديانتس في تمام الساعة 01:00

 

مباريات منتخب مصر القادمة 

وضمن مباريات تصفيات كأس العالم إفريقيا يُقام اللقاء بين منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو يوم الاثنين 10 يونيو 2024 في تمام الساعة 07:00. 

 

ووصل ترتيب منتخب مصر بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو في لقاءه الاسبوع الماضي كالتالي

مصر، 9 نقاط

غينيا بيساو، 5 نقاط

بوركينا فاسو، 4 نقاط.

سيراليون، 4 نقاط

إثيوبيا، 1 نقطة

 جيبوتي، 0 نقاط

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بعثة منتخب مصر تغادر لغينيا بيساو على متن طائرة خاصة

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منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

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