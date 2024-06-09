سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

يشهد سعر الدولار الامريكي استقرار أمام الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية في بداية معاملات اليوم الأحد بعد يومين من العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت الماضيين.

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

47.4527 جنيه شراء .

47.5857 جنيه بيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي المصري

47.48 جنيه شراء .

47.58 جنيه بيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

47.54 جنيه شراء.

47.65 جنيه بيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

47.48 جنيه شراء.

47.58 جنيه بيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

47.70 جنيه شراء.

47.80 جنيه بيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

47.48 جنيه شراء.

47.58 جنيه بيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي

47.48 جنيه شراء.

47.58 جنيه بيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

يورو

51.6096 جنيه شراء.

51.7590 جنيه بيع.

جنيــه إسترليـنى

60.6398 جنيه شراء.

60.8288 جنيه بيع.

دولار كنـدى

34.6623 جنيه شراء.

34.7696 جنيه بيع.

كرون دانمركى

6.9186 جنيه شراء.

6.9390 جنيه بيع.

كرون نرويجى

4.4866 جنيه شراء.

4.4999 جنيه بيع.

كرون ســويدى

4.5683 جنيه شراء.

4.5821 جنيه بيع.

فرنك سويسرى

53.2399 جنيه شراء.

53.3951 جنيه بيع.

100 ين يابانى

30.4067 جنيه شراء.

30.4978 جنيه بيع.

ريـــال سعـــودى

12.6520 جنيه شراء.

12.6882 جنيه بيع.

دينــار كويتى

154.8718 جنيه شراء.

155.3566 جنيه بيع.

درهم إماراتى

12.9176 جنيه شراء.

12.9577 جنيه بيع.

دولار اســـترالى

31.5371 جنيه شراء.

31.6445 جنيه بيع.

دينــار البحــرين

125.8860 جنيه شراء.

126.2555 جنيه بيع.

ريـــال عمـــانى

123.2474 جنيه شراء.

123.6057 جنيه بيع.

ريـــال قطــــرى

13.0079 جنيه شراء.

13.0586 جنيه بيع.

دينـار اردنـى

66.8348 جنيه شراء.

67.2115 جنيه بيع.

يوان صينى

6.5508 جنيه شراء.

6.5693 جنيه بيع.

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