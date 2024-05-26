الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة العمل: ختام فعاليات برامج تدريبية على 4 مهن لسيدات المنوفية

فعاليات برامج تدريبية
فعاليات برامج تدريبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فاعليات ختام الدورات التدريبية على 4 مهن: التطريز، والمفروشات، وصناعة السجاد، والاركت، والتى إستفاد منها ٢١٥ سيدة جرى تدريبهم على هذه المهن، ضمن خطة مشروع  "دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل "  للعام 2024 والذي تنفذه الإدارة  العامة لشئون المرأة والطفل برئاسة د/ شيرين عبد الحى، فى 4 محافظات، وهى الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، تناولت شرح للهدف من المشروع، والشريحة المستهدفة، وتقديم محاضرات علمية حول المنظور الطبي لخطورة الزواج المبكر، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية  ، والعنف ضد المرأة، مثل التحرش والختان، ومكانة المرأة في الأديان السماوية والمنظور الديني لخطورة الزواج المبكر والقاصرات، والمساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات وعدم التمييز، وكيفية تمكين المرأة إقتصاديًا، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال، فضلًا عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة في محيطه مثل دورة (gwb ) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين، لعدد 25 متدرب وإمكانية  تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول  على 25 فكرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

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مديرية العمل بمحافظة المنوفية
 

وأوضح سعد عبدالحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات  وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل واقتحامها سوق الإنتاج وفتح المشروعات الصغيره لها وتوفير فرص عمل لائقة لها وكذلك توفير فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل بسهوله أو بدء مشروع صغير يدر ربحًا وعائد مجزى لها ولاسرتها، وأكد مدير المديرية  أن اهم  المزايا التي تحصل عليها المتدربة من التدريب  اكتساب الخبرة  والقدرة على ممارسة مهنه فى سهوله ويسر وذلك من خلال العملية التدريبية على أيدى نخبة من المدربين ذوي الإختصاص كلا فى مجالة التي تؤهل المتدربات للالتحاق بفرصة العمل اللائقة.                               

كما تحصل المتدربة على شهادة معتمدة من وزارة العمل، كما جرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لإلقاء  ندوات مكثفه حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، وكيفية بدء المشروع وكيفيه التسويق له وكيفية الحصول على تمويل ميسر منهم لبدء المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر وتيسر وتسهيل كل العقبات للوقوف إلى جوارهم حتى يتمكنوا من اقتحام الأسواق والمنافسة بمنتجاتهم داخلها، وكذلك تساهم المديرية فى  مساعدة المتدربات في الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص.
وأضاف مدير المديرية انه شارك فى الفاعليات:  الدكتور محمود ندا ممثل جهاز تنمية المشروعات، والشيخ محمد احمد ابوزيد مسؤل  الأزهر الشريف، وكريستنا ابراهيم مدير إدارة الرعاية، ود. ايمان ابو على مدير العلاقات العامة والاعلام ومنفذ المشروع بتلا.

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مديرية العمل بمحافظة المنوفية الدورات التدريبية التطريز صناعة السجاد العمل المجتمع المدنى

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