سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023.. الأبيض والحكومي والجلوكوز

سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023 من الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023

وشهدت أسعار السكر اليوم في مصر استقراراً ملحوظاً، بعد موجة ارتفاعات متباينة شهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تحذر وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار وأصحاب المحال التجارية من التلاعب في أسعار السكر.

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023. تستعرض "الدستور" في هذا التقرير تفاصيل أسعار السكر اليوم في المصنع، والتي جاءت على النحو التالي:

بلغ سعر السكر الأبيض قطاع خاص اليوم الخميس بقيمة 47500 جنيه للطن

وسجل سعر طن السكر الحكومي اليوم بقيمة 27000 جنيه.

وبلغ سعر السكر الجلوكوز اليوم بقيمة 21000 جنيه للطن.

سعر السكر اليوم في منافذ التموين

وقامت وزارة التموين بطرح السكر بقيمة 27 جنيه للكيلو وذلك في المنافذ والمجمعات الإستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة، كذلك المنافذ الحكومية التابعة للدولة لتخفيض الأسعار.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بأن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر في الوقت الراهن سوف تنتهي بشكل رسمي بعد أسبوع، وذلك بعد توافر كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير.

استيراد السكر من الخارج

والجدير بالذكر، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات كبيرة لاستيراد السكر من الخارج، واستقبلت الوزارة على مدار الأيام الماضية 170 ألف طن لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، أيضا توفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو، كما قامت الوزارة بزيادة معدلات الضخ يوميا لأكثر من 3 آلاف طن سكر، لتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، حيث يستفيد من منظومة دعم سلع البطاقات ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين.