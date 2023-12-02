استقرار ملحوظ في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-12-2023 بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة خلال الأشهر الماضية حيث يرغب الملايين من المواطنين في البناء خاصة عقب موافقة مجلس النواب على قانون التصالح على البناء.

سعر طن الحديد اليوم السبت 2-12-2023

يتناول التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 2-12-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية بدون إضافة مصاريف العتالة ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 41.5 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 38 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 37 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية نحو 42 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 38 ألف جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية



سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1963 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1860 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1940 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1860 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 1960 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء نحو 1873 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 2005 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير نحو 1875 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2000 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف نحو 1850 جنيه للطن.