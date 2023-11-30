سعر سعر الدولاراليوم الخميس 30 /11 /2023 فى البنوك المصرية
النشرة اليومية لموقع الدستور التي يقدمها لقرائه بشكل يومها يمكن من خلالها معرفة سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 30/11/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في معاملات البنك المركزي المصري
30.8306 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
اقرأ أيضًا
لمن لهم حق التصويت.. استعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات
ننشر سعر كيلو الفراخ اليوم واسعار البيض في بورصة الدواجن الرئيسية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30/11/2023
يورو
33.8643 جنيه للشراء
34.0111 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.1117 جنيه للشراء
39.2895 جنيه للبيع
دولار كنـدي
22.7180 جنيه للشراء
22.8190 جنيه للبيع
كرون دانمركي
4.5421 جنيه للشراء
4.5615 جنيه للبيع
كرون نرويجي
2.8993 جنيه للشراء
2.9122 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9812 جنيه للشراء
2.9943 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1666 جنيه للشراء
35.3328 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8851 جنيه للشراء
20.9732 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
8.2184 جنيه للشراء
8.2530 جنيه للبيع
دينــار كويتى
99.9306 جنيه للشراء
100.3780 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3943 جنيه للشراء
8.4314 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
20.4098 جنيه للشراء
20.5008 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7722 جنيه للشراء
82.1269 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0732 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4664 جنيه للشراء
8.5039 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء
43.6590 جنيه للبيع
يوان صينى
4.3244 جنيه للشراء
4.3436 جنيه للبيع