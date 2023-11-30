الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر سعر الدولاراليوم الخميس 30 /11 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

النشرة اليومية لموقع الدستور التي يقدمها لقرائه بشكل يومها يمكن من خلالها معرفة سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 30/11/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
 

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في معاملات البنك المركزي المصري 

30.8306 جنيه للشراء 
30.9586 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib  

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30/11/2023 
 

يورو
33.8643 جنيه للشراء 
34.0111 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.1117 جنيه للشراء 
39.2895 جنيه للبيع 

دولار كنـدي
22.7180 جنيه للشراء 
22.8190 جنيه للبيع 

كرون دانمركي
4.5421 جنيه للشراء 
4.5615 جنيه للبيع 

كرون نرويجي
2.8993 جنيه للشراء 
2.9122 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9812 جنيه للشراء 
2.9943 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.1666 جنيه للشراء 
35.3328 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8851 جنيه للشراء 
20.9732 جنيه للبيع 

ريـــال سعـــودى
8.2184 جنيه للشراء 
8.2530 جنيه للبيع 

دينــار كويتى
99.9306 جنيه للشراء 
100.3780 جنيه للبيع 

درهم اماراتى 
8.3943 جنيه للشراء 
8.4314 جنيه للبيع 

دولار اســـترالى 
20.4098 جنيه للشراء 
20.5008 جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7722 جنيه للشراء 
82.1269 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0732 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى
8.4664 جنيه للشراء 
8.5039 جنيه للبيع 

دينـار اردنـى
43.4233 جنيه للشراء 
43.6590 جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.3244 جنيه للشراء 
4.3436 جنيه للبيع 
 

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أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023

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