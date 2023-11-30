سعر سعر الدولاراليوم الخميس 30 /11 /2023 فى البنوك المصرية

النشرة اليومية لموقع الدستور التي يقدمها لقرائه بشكل يومها يمكن من خلالها معرفة سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 30/11/2023 في البنوك المصرية والأجنبية وكذلك أسعار العملات الأجنبية.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس



سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في معاملات البنك المركزي المصري

30.8306 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع





سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



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أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 30/11/2023



يورو

33.8643 جنيه للشراء

34.0111 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.1117 جنيه للشراء

39.2895 جنيه للبيع

دولار كنـدي

22.7180 جنيه للشراء

22.8190 جنيه للبيع

كرون دانمركي

4.5421 جنيه للشراء

4.5615 جنيه للبيع

كرون نرويجي

2.8993 جنيه للشراء

2.9122 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9812 جنيه للشراء

2.9943 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1666 جنيه للشراء

35.3328 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8851 جنيه للشراء

20.9732 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

8.2184 جنيه للشراء

8.2530 جنيه للبيع

دينــار كويتى

99.9306 جنيه للشراء

100.3780 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3943 جنيه للشراء

8.4314 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

20.4098 جنيه للشراء

20.5008 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7722 جنيه للشراء

82.1269 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0732 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4664 جنيه للشراء

8.5039 جنيه للبيع

دينـار اردنـى

43.4233 جنيه للشراء

43.6590 جنيه للبيع

يوان صينى

4.3244 جنيه للشراء

4.3436 جنيه للبيع

