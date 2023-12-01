أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023.. حقيقة تغيير السعر

مع بداية شهر ديسمبر يحرص المواطنين على الحصول على التموين فيكثر التساؤل عن أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023 عبر جوجل، حيث بدأت وزارة التموين في مصر والتجارة الداخلية، إعلان سعر السلع التموينية لشهر ديسمبر في 2023، وذلك يكون من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني، يقومون بصرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات تكون منذ الساعة 9 صباحا يوميا، إلى الساعة 9 مساء، وذلك على مدار أيام الشهر.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023، وحقيقة تغيير الأسعار.

هل تغيرت أسعار سلع التموين لشهر ديسمبر؟

وأكدت وزارة التموين، أن أسعار السلع التموينية لم يحدث لها أي تغيير، موضحة أن جميع أصحاب بطاقات التموين سوف يصرفون الحصص والمقررات التموينية بذات الأسعار، مثل الأشهر الماضية، وهي كالتالي:

سعر السلع التموينية

سكر معبأ كيلوجرام واحد بمبلغ 12.60 جنيه.

أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

مكرونة وزن 800 جرام بقيمة 13 جنيها.

مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

فول معبأ وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيها.

مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيها.

كيس شاي ناعم وزن 40 جراما نحو مبلغ 5 جنيهات.

صلصة وزن 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

مربى أنواع وزن 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

جبنة تتراباك وزن 250 جراما بسعر 14 جنيها.

جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيها.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

لبن جاف وزن 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 3 جنيهات.

كیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 3 جنيهات.

بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بمبلغ 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع بمبلغ 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع بمبلغ 3.75 جنيه. طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بمبلغ 2.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.