الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يوجد زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023؟

السلع التموينية
السلع التموينية

تصدر السؤال عن وجود زيادة في أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، لذا ينشر "الدستور" حقيقة هذا السؤال خلال السطور التالية. 

توقعات أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023

وصل عدد المستفيدين من الدعم التمويني نحو 64 مليون مواطن، يحصل منه المواطنين على 31 سلعة مدعمة من 40 ألف منفذ تمويني في محافظات مصر.

أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيهات أما مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

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نصيب الفرد من الزيت والسكر

أكدت وزارة التموين والتجارة الخارجية أن قيمة الدعم ثابتة للفرد وهي 50 جنيهًا والتي يحصل بها على السلع الأساسية، ويكون نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر ديسمبر، صرف 1 كيلو من السكر المعبأ الفرد الواحد وبحد أقصى 6 أكياس على البطاقة الواحدة، وصرف زجاجة واحدة 800 مللي الفرد وبحد أقصى أربع عبوات للبطاقة المقيد عليها أربع أفراد.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أوضح أن جميع الآليات متاحة للحد من ارتفاع سعر السكر، وإنه في حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء لتطبيق التسعيرة الإجبارية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن سعر السكر المناسب متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر بـ27 جنيهًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل على ضبط سلاسل التوزيع من خلال توفير السكر في السلاسل التجارية والمنافذ التابعة للوزارة، والمنافذ والشوادر، بجانب توفير احتياجات شركات الصناعات الغذائية من السكر.

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