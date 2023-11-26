الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: مخزون السلع الاستراتيجي يكفي لـ 6 أشهر.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الأرز

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع الآليات متاحة للحد من ارتفاع سعر السكر.

وأضاف الوزير إنه في حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتطبيق التسعيرة الإجبارية.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر.

وتابع: "المواطن اللي عاوز سعر السكر المناسب، فهو متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر بـ27 جنيهًا، ومش هنقدر نغطي كل بقال صغير، وأي مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي، وأنا بدفع كميات كبيرة في الأسواق لبيع سعر السكر بـ27 جنيهًا".

وشدد على أن  الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرح في بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيهًا للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتي الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

ولفت وزير التموين، إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 الف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.

معروض الأرز

وأوضح المصيلحى أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدًا إمكانية طرحه في المحافظات علي مسئولية كل محافظ.

وقال المصليحي، إن مصر لديها  اكتفاء ذاتي من الأرز، وليس هناك نقصا في المعروض، كاشفًا عن استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار معتدلة ، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالاسعار العالمية  وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد المصيلحى على استمرار التعاقدات لتوفير السلع، الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال المصيلحى، إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وكشف المصليحي عن  زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110مشترين.

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