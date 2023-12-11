الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

الدولار
الدولار

مع قرب موعد سفر آلاف المواطنين إلى الخارج يحرص عدد كبير على معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر صرف الدولار مقابل سعر الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية اليوم.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور"، في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعدد من البنوك الحكومية والخاصة، والتي جاءت كما يلي:

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 30.85 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر في البنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر في المصرف العربي الدولي

وشهد سعر الدولار استقرارًا في المصرف العربي الدولي، وبلغ سعر بيع الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 30.85 جنيه.

سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطرالوطني الأهلي اليوم الإثنين، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين 11 ديسمبر  

واستقر سعر صرف الدولار داخل بنك مصر اليوم الإثنين، عند 30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.

سعر الدولار ببنك الكويت الوطني اليوم الإثنين 11 ديسمبر  

وعرض بنك الكويت الوطني، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر  في المصرف المتحد

وطرح المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

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