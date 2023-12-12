سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-12-2023 فى البنوك
مع بداية تعاملات المواطنين للتعامل خارج مصر يحرص الالآف على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12/ 12/ 2023 في البنوك عبر جوجل، حيث سجل في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع، أمام متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصري بلغ 30.84 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
وتستعرض "الدستور" أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في البنوك المصرية،
سعر الدولار اليوم في مصر 2023
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى البنك المركزى المصرى
بلغ سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء.
وصل سعر الدولار اليوم 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر
بلغ سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء.
وصل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى بنك مصر
وصل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء.
وصل سعر الدولار اليوم 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى البنك التجارى الدولى "cib"
وصل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار اليوم 30.95 جنيه للبيع.
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