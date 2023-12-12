الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-12-2023 فى البنوك

الدولار
الدولار

مع بداية تعاملات المواطنين للتعامل خارج مصر يحرص الالآف على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12/ 12/ 2023 في البنوك عبر جوجل، حيث سجل في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، وقيمة 30.85 جنيه للبيع، أمام متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصري بلغ 30.84 جنيه للشراء،  وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

وتستعرض "الدستور" أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023 في البنوك المصرية،

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الدولار اليوم 30.84 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار اليوم 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر

بلغ سعر الدولار اليوم 30.75  جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار اليوم 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى البنك التجارى الدولى "cib"

وصل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم 30.95 جنيه للبيع.

 

اقرأ ايضا

ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 9-12-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار اليوم 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنية المصري الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

مواد متعلقة

تعافي أسعار النفط العالمية بفضل تراجع تأثير الدولار

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى خان يونس جنوب غزة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال