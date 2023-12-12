الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2023 للبيع والشراء بالبنوك المحلية والدولية

الدولار
الدولار

لا يزال سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2023 محل بحث واهتمام الكثير من المصريين في الداخل والخارج على حد سواء، وفقًا لما أظهرته مؤشرات محركات البحث الإلكترونية، بالتزامن مع حالة الترقب التي تشهدها الأسواق لمعرفة مصير أسعار الفائدة التي سيقرر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2023

وشهد سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2023 حالة من الاستقرار للبيع والشراء في البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.

وسجل سعر صرف الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر بالبنوك المحلية

وبفارق 8 قروش بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وبزيادة 10 قروس سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار في مصر بالبنوك الدولية 

وفي البنوك الدولية، سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنكي قطر الوطني الأهلي وفيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

وبأعلى معدل للبيع والشراء سجل سعر الدولار أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بمبلغ 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي سعر صرف 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

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