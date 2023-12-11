الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

جوجل: حرب فلسطين وأزمة الدولار تتصدران البحث في مصر

جوجل
جوجل

أطلقت شركة جوجل العالمية اليوم قوائم المواضيع الأكثر بحثًا لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

تكشف القوائم السنوية عن كلمات البحث التي حققت نموًا ملموسًا خلال العام مقارنةً بالعام السابق. 

وتضم القوائم مواضيع مختلفة مثل الأخبار، والمنصات، والفعاليات، والأفلام، والمسلسلات، والمباريات الرياضية، والشخصيات التي بحث عنها الأفراد في مختلف الدول.

مصر 

تصدرت قائمة الأخبار الأكثر بحثًا لهذا العام في مصرالحرب في فلسطين، تليها أزمة الدولار، بالإضافة إلى الزلزال الذي حدث في مصر وشعر به الأفراد في مختلف المناطق. أما عن قائمة الشخصيات الأكثر رواجًا، فقد تصدر لاعب كرة القدم إمام عاشور القائمة، والممثلة جوري بكر، والإعلامي باسم يوسف فور مقابلته مع بيرس مورغان.

هل يسيطر جوجل على حسابات التواصل الإجتماعي؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب

 

السعودية

بحث الأفراد في المملكة العربية السعودية عن كرة القدم بسبب الفعاليات المتعددة التي حدثت خلال العام، وقد تصدرت المباراة التي جمعت الهلال السعودي وريال مدريد قائمة المباريات الأكثر بحثًا. أما عن قائمة الشخصيات، فقد كان لكرة القدم نصيب فيها بوجود لاعبين مثل ميتروفيتش وكريم بنزيما في أعلى القائمة. تصدرت قائمة الأخبار الأكثر رواجًا لهذا العام الحرب في فلسطين، كما ضمت القائمة انخفاض قيمة الروبية الباكستانية، ومرض بورغر. كما بحث الناس في المملكة عن المنصات المحلية وأبرزها أبشر، جدارات واعتماد وغيرها من المواقع.

الإمارات

 في الإمارات، كان هناك اهتمام كبير بمباريات الكريكيت حيث تصدرت المباراة التي جمعت بين الهند وسيريلانكا القائمة. وكان للفعاليات المحلية نصيب في قائمة البحث لهذا العام حيث شملت الحدث السنوي جايتكس، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وحدث الملاكمة UFC 294. كما استخدم الأفراد بحث Google لمتابعة ما يحدث في غزة، والكوارث الطبيعية التي حدثت في المنطقة من ضمنها الزلازل التي تأثر بها كل من المغرب، وسوريا، وتركيا.

جوجل قوائم المواضيع الاكثر بحث ا عام 2023 مصر الحرب في فلسطين أزمة الدولار

مواد متعلقة

خبير اقتصادي يكشف أهمية اتجاه مصر لإصدار سندات بالروبية الهندية

مظاهرة حب ووطنية.. أهالي "وردان" بالجيزة يحتشدون أمام لجان الانتخابات (فيديو)

"اقتصادية قناة السويس" تجتمع بوفد مدينة تيانجين الصينية ومنطقة تيدا لمناقشة تعزيز التعاون

رئيس جهاز تنمية المشروعات يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

"بنك مصر" يحصد 3 شهادات جديدة في أنظمة الجودة من EUROCERT

اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العمال يصوتون فى الانتخابات الرئاسية بحرية كاملة

نقابة العاملين بكهرباء جنوب القاهرة تنظم مسيرة وطنية بالأعلام (فيديو)

اقتصادية قناة السويس تبحث مجالات التعاون مع وفد حكومى برازيلى

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

مين يقدر يعاديها والسيسي رئيس فيها.. "عم صلاح" يوزع الأعلام مجانًا بالجيزة

عاجل.. سر طوفان الأقصى.. كيف استغل السنوار نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلى؟

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل