الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يسيطر جوجل على حسابات التواصل الإجتماعي؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب

جوجل
جوجل

قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن حسابات جوجل لا علاقة لها بحسابات التواصل، وإذا لم يتم استخدام خدمة مثل Gmail أو الصور لمدة عامين فقد يتم حذف الحسابات نهائيا، ومن الضروري تسجيل الدخول على الفور تفاديا لغلق الحساب.

وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أنّه سيتم حذف المحتوى وتعطيل الحساب إذا كان صاحبه متوفى، وإن كان على قيد الحياة سيتم التأكد من هويته واسترجاع الحساب مره أخرى، مرجعا السبب إلى تخوّف شركة جوجل من الاختراق المتكرر أو وجود عائدات مادية كثيرة على الشركة.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أنّ جوجل سترسل رسالة قبل إزالة الحسابات، لإعطاء فرصة لأصحاب الحسابات بتفعيلها قبل حذفها نهائيا.

حذف المحتوى غير المتفاعل حسابات جوجل جوجل تكنولوجيا المعلومات Gmail

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