الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأقصى يتصدّر "جوجل"| الاحتلال يعتدي على المصلين.. و"القاهرة الإخبارية" توثّق الواقعة

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

تصدر المسجد الأقصى مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على المصلين في مواقع متعددة بالقدس المحتلة.

وجاء المسجد الأقصى ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد واقعة التعدّي على المصليين بالقدس من قبل قوات الإحتلال الاسرائيلي، في واقعة وصفها الجميع بـ"الوحشية".

قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في مواقع متعددة بالقدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأسبوعية، بحسب ما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، والتي قالت إنَّ قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقدسيين يصلون في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز، ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. مخاوف من الأمراض فى غزة: "قاتلة أكثر من القنابل"

الجوع والمرض يحاصران غزة.. مأساة أطفال القطاع مستمرة تحت قصف الاحتلال (صور)

استعرضت دانا أبوشمسية من خلال نقل صورة حية لاندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال، إذ تتعمد قوات الاحتلال مواصلة اعتداءاتها بعد إقامة الصلاة في شوارع المدينة القديمة.

وأوضحت أن سيارات مياه عادمة يتم خلطها بالمواد الكيماوية يطارد بها المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، كما استطاعت مراسلة القاهرة الإخبارية، نقل صورة حية لعملية اعتقال قوات الاحتلال لأحد شباب مدينة القدس بعد أدائه صلاة الجمعة.

 

إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال فرضت، للجمعة التاسعة على التوالي، إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وتعرضتهم للاعتداءات الجسدية.

كما عرقلت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين على أبواب البلدة القديمة، ونشرت أعدادا كبيرة من قواتها في محيط منطقة وادي الجوز المحاذية للبلدة القديمة.

وفي حادثة منفصلة، ​​اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بعد أن أدوا صلاة الجمعة في الهواء الطلق هناك، ويأتي ذلك بعد تسعة أسابيع متتالية من منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وردت قوات الاحتلال على التجمع السلمي بالعنف، واستخدمت القوة الجسدية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع ومياه الصرف الصحي لتفريق المصلين.

الأقصي المسجد الأقصى الاحتلال قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية المقدسيين أبواب الأقصى

مواد متعلقة

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. مخاوف من الأمراض فى غزة: "قاتلة أكثر من القنابل"

الجوع والمرض يحاصران غزة.. مأساة أطفال القطاع مستمرة تحت قصف الاحتلال (صور)

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودى: وقف القتال فى غزة ليس أولوية للعالم

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

اقتصاديون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي شهادة ثقة في استقرار الاقتصاد المصري

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي.. انخفاض عيار 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت