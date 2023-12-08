الأقصى يتصدّر "جوجل"| الاحتلال يعتدي على المصلين.. و"القاهرة الإخبارية" توثّق الواقعة

تصدر المسجد الأقصى مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على المصلين في مواقع متعددة بالقدس المحتلة.

وجاء المسجد الأقصى ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد واقعة التعدّي على المصليين بالقدس من قبل قوات الإحتلال الاسرائيلي، في واقعة وصفها الجميع بـ"الوحشية".

قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في مواقع متعددة بالقدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأسبوعية، بحسب ما أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبوشمسية، والتي قالت إنَّ قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقدسيين يصلون في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز، ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

استعرضت دانا أبوشمسية من خلال نقل صورة حية لاندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال، إذ تتعمد قوات الاحتلال مواصلة اعتداءاتها بعد إقامة الصلاة في شوارع المدينة القديمة.

وأوضحت أن سيارات مياه عادمة يتم خلطها بالمواد الكيماوية يطارد بها المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، كما استطاعت مراسلة القاهرة الإخبارية، نقل صورة حية لعملية اعتقال قوات الاحتلال لأحد شباب مدينة القدس بعد أدائه صلاة الجمعة.

إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال فرضت، للجمعة التاسعة على التوالي، إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وتعرضتهم للاعتداءات الجسدية.

كما عرقلت قوات الاحتلال حركة الفلسطينيين على أبواب البلدة القديمة، ونشرت أعدادا كبيرة من قواتها في محيط منطقة وادي الجوز المحاذية للبلدة القديمة.

وفي حادثة منفصلة، ​​اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بعد أن أدوا صلاة الجمعة في الهواء الطلق هناك، ويأتي ذلك بعد تسعة أسابيع متتالية من منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وردت قوات الاحتلال على التجمع السلمي بالعنف، واستخدمت القوة الجسدية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع ومياه الصرف الصحي لتفريق المصلين.