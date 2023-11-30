الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. مخاوف من الأمراض فى غزة: "قاتلة أكثر من القنابل"

أطفال غزة
أطفال غزة

بعد أكثر من شهر من تعرضهم للقصف المتواصل، يواجه سكان قطاع غزة المحاصرين الآن تهديدًا آخر للحياة وهو المرض، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاوف تهدد قطاع غزة بأكمله بعد زيادة أعداد الإصابة وانتشارها، خاصة بين الأطفال الصغار.

وقد أدى الاكتظاظ في الملاجئ، وانهيار الصرف الصحي الأساسي، وارتفاع عدد الموتى غير المدفونين، وندرة مياه الشرب النظيفة، إلى ترك الجيب "على شفا تفشي الأمراض على نطاق واسع"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كانت الأمراض المنقولة بالمياه سببًا رئيسيًا لوفيات الأطفالـ نتيجة لتلوث معظم المياه في غزة، ففي أوائل عام 2023، كان ما يقدر بنحو 97% من المياه في القطاع غير صالحة للشرب، وأكثر من 12% من حالات وفيات الأطفال كانت ناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه، مثل حمى التيفوئيد والكوليرا والتهاب الكبد الوبائي، وهي نادرة جدًا في المناطق ذات الوظائف الوظيفية.

كما تم الإبلاغ عن أشكال أخرى من انتشار الأمراض المعدية في السنوات الأخيرة، وشهدت غزة عدة حالات تفشي سابقة لالتهاب السحايا– وهو التهاب في الأنسجة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي ناجم عادةً عن العدوى-، لا سيما في الأعوام 1997 و2004 و2013.

أمطار الشتاء تجلب المزيد من المعاناة للنازحين في غزة.. ما القصة؟

أزمة إنسانية حادة.. أهالى غزة يواجهون رحلة "شتاء قاسية" لحلم البقاء

تدهور الرعاية الصحية

إن ضعف الرعاية الصحية في غزة يعني أنه منذ بداية النزاع الأخير، أعربت منظمات مثل منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن العنف والحرمان يمكن أن يطغى بسرعة على النظام.

وبالتزامن مع بدء حملة القصف، فرضت إسرائيل شروط الحصار على غزة، وقد حال ذلك دون استيراد الوقود اللازم لتشغيل مولدات البنية التحتية الحيوية. وهناك حاجة إلى مولدات، لأن إسرائيل قطعت الكهرباء عن غزة.

ونظرًا لنفاد الوقود بشكل أساسي في الأيام الأخيرة، فإن هذا يعني عدم وجود كهرباء لمحطات تحلية المياه أو لجمع النفايات الصلبة، ونتيجة لذلك، اضطر الكثير من الناس إلى استهلاك المياه الملوثة أو العيش في ظروف تزدهر فيها حاملات الأمراض الحية، مثل القوارض والحشرات.

وحتى لوازم التنظيف الأساسية نادرة، والمعدات المستخدمة لتعقيم كل شيء من المعدات الطبية إلى زجاجات الأطفال غير صالحة للعمل.

وتأتي هذه الظروف غير الصحية في الوقت الذي يحاول فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة الفرار من القصف إلى الأماكن القليلة المتبقية للاحتماء بها، وقد تسبب هذا في اكتظاظ هائل، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض المعدية.

الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن اتجاهات مثيرة للقلق منذ منتصف أكتوبر 2023، بما في ذلك أكثر من 44 ألف حالة إسهال في غزة.

يشكل الإسهال خطرًا خاصًا على الأطفال الصغار المعرضين للجفاف الشديد، وهو يمثل السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حيث نصف حالات الإسهال التي تم الإبلاغ عنها في غزة منذ بدء حملة القصف الإسرائيلي كانت بين أطفال دون سن الخامسة.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عما يقرب من 9000 حالة من حالات الجرب ــ وهو طفح جلدي ناجم عن العث ــ فضلًا عن أكثر من 1000 حالة من حالات جدري الماء.

تفاقم التهابات الجهاز التنفسي العلوي

كما تتفاقم التهابات الجهاز التنفسي العلوي بسبب كمية الغبار والملوثات الأخرى الموجودة في الهواء بسبب تدمير المباني أثناء القصف.

ومع وجود العديد من الجثث تحت الأنقاض، وعدم القدرة على انتشالها، وضرورة حفر مقابر جماعية متعددة بالقرب من المواقع التي يلجأ إليها الناس، هناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بالأمراض الناجمة عن عدم القدرة على التخلص من الموتى بشكل مناسب.

في حين أن الصور من غزة للمناطق والأشخاص الذين تم قصفهم مدمرة وتسببت في عدد كبير من القتلى- ما لا يقل عن 12000 بحلول منتصف نوفمبر، وفقًا للسلطات الصحية في غزة- فإن الانتشار السريع للأمراض المعدية لديه القدرة على التسبب في بل إن معدل الوفيات والمعاناة أكبر للسكان الذين يعانون من أسابيع من القصف المستمر.

غزة قطاع غزة سكان قطاع غزة الأمراض الرعاية الصحية في غزة الفلسطينيين منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

وكيل تعليم الدقهلية عن واقعة الملوخية: ننتظر نتيجة التحقيقات

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

"القاهرة الإخبارية": حماس تسلّم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين وسط غزة

عودة بيرسى تاو وطاهر محمد والدبيس.. كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة يانج أفريكانز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم