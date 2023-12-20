الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات

الدولار
الدولار

تهتم شريحة كبيرة من الموردين والمستوردين بمتابعة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري  في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، وذلك لاقتران العملة العالمية بالعديد من السلع المحلية والعاملية، وحركة التداول بشكل عام.

سعر الدولار اليوم في مصر  2023

 و تصدر البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر  2023 محرك البحث جوجل، وفي إطار حرص الدستور  على تقديم كافة الخدمات الاخبارية للقراء، نرصد في السطور الأتية سعر العملة الأمريكية في بعض البنوك العاملة في مصر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والمنشور على موقعه الإلكتروني.

سعر الدولار في مصر اليوم 

وسُجلت تعاملات المصارف  في ختام اليوم الأربعاء 20-12-2023 استقرارًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 20-12-2023 فى البنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19-12-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

قبل اجتماع البنك المركزي.. ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سجل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20-12-2023 في بنوك مصرية مختلفة ما يلي:

- في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

- في بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

- في البنك التجاري الدولي، ثبت سعر الدولار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

- في ميد بنك، حافظ سعر الدولار على 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار يسجل سعرًا مختلفًا في عدة بنوك مصرية، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع، بينما سجل في بنك كريدي أجريكول مصر نفس القيمة للشراء والبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.

 سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي التجاري كان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. وفي بنك الاستثمار العربي كان السعر نفسه، أما في بنك قطر الوطني الأهلي فكانت القيمة مماثلة أيضًا، حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 أقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات

 

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات

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