سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري منتصف التعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على جوجل خلال الفترة الماضية بسبب كثرة التساؤل من قبل المواطنين، وتعتبر أسعار صرف الدولار لها تأثير كبير على السياسات النقدية والاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأفراد والشركات والحكومات نظرًا لتأثيره على السلع والاستثمارات. وخلال السطور التالية يرصد "الدستور" قائمة بأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث سجل نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

خلال منتصف التعاملات، استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث سجل نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر استقرارًا، حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

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