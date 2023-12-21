لتحديد سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

حدد البنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 ديسمبر ليكون آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2023 والذي يمثل الاجتماع الثامن والأخير خلال هذا العام والمقرر عقده مساء اليوم.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن تقرر اليوم اللجنة خلال اجتماع البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة سواء بالإبقاء عليها كما هي أو اتخاذ قرار بحسب ما يراه البنك مناسبا.

ورجح خبراء مصرفيون قيام البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع اليوم وهذا يرجع إلى تراجع معدلات التضخم وانتهاج البنوك المركزية العالمية للتثبيت كما حدث من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الصيني.

الاجتماع الأخير ماذا ينتظر فيه لسعر الفائدة؟

ورجح الخبيرالمصرفي محمد عبد العال أن تتخذ لجنة السياسات النقدية مساء اليوم قرارا بالإبقاء على أسعار الفائدة وعدم تغيرها، مشيرا إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى 35.5% خلال نوفمبر الماضي، وهذا يؤكد أن منحنى التضخم مستمر في التراجع.

وقال إنه لا يوجد مبررات في الوقت الحالي لرفع سعر الفائدة وأن البنك خلال عامين رفع أسعار الفائدة بمعدل 11 % منها 8 % عام 2022 و3 % خلال عام 2023 ولا داعي لأي رفع جديد، مشيرا إلى أن عام 2024 سيكون له مؤشرات أخرى وتبعيات بعد دراسة مخاطر التوترات السياسية وما يحدث في ملف التجارة الدولية وارتفاع تكاليف التامين والشحن بسب هذه التواترات بالمنطقة.

توقعات بالتثبيت بعد تراجع معدلات التضخم

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم أمر متوقع، حيث أن جميع المعايير والمؤشرات تدعو إلى التثبيت، حيث أن معظم البنوك المركزية في العالم اتخذت التثبيت شعار لها خلال اجتماعات ديسمبر الحالي وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي والمركزي الصيني.