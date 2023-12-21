الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصرفي يتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي

أكد الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح، أنه يتوقع أن يتجه البنك المركزي اليوم الخميس لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة أنه آخر اجتماع خلال العام الحالي 2023.

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وأوضح في تصريحات لـ“الدستور" أنه يصعب الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، التي تنعكس سلبًا على الاقتراض، وبالتالي تؤثر سلبًا على مناخ الأعمال الذي تسعى الدولة جاهدة لجعله جاذبًا، ويؤدي رفع الفائدة أيضًا إلى زيادة معدلات الدين العام.

اجتماعات السياسة النقدية

وينعقد اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن خلال العام الجاري، لحسم مصير سعر الفائدة، وذلك بعدما أسفرت نتيجة اجتماع البنك المركزي الأخير في 2 نوفمبر الماضي، عن إعلان لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وفي اجتماع البنك المركزي المصري في 2 نوفمبر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وأسفرت نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري، يوم الخميس 21 سبتمبر 2023، عن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ورفع اجتماع البنك المركزي خلال عام 2023 يوم 3 أغسطس سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

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