الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخميس.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 46.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، بعد غد الخميس 21 ديسمبر، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

19.5 مليار جنيه لمدة 182 يومًا   

  ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 19.5 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 264 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 19.5 مليارًا في 25- 6- 2024، واستحقاق طرح الـ. 27 مليار جنيه في 24- 12- 2024.

طرح 47.5 مليار جنيه أذون خزانة الأحد المقبل

كما يطرح البنك المركزي المصري الأحد المقبل 24 ديسمبر، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 22.5 مليارًا في 26- 3- 2024، واستحقاق طرح الـ 25 مليار جنيه في 24- 9 -2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

35.17 مليار دولار الاحتياطى الأجنبى فى نوفمبر

كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال نوفمبر 2023 بنحو 72 مليون دولار على أساس شهري.

وحسب بيان للمركزي، وصل صافي الاحتياطيات الدولية في نوفمبر إلى 35.1731 مليار دولار مقابل 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له.

جدير بالذكر أن الاحتياطات الدولية في أكتوبر ارتفعت بنحو 131 مليونًا مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

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