سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية الخميس 21-9-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 21-9-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه مصري للشراء، و30.85 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه مصري للشراء، و30.85 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.75 جنيه مصري للشراء، و30.85 جنيه مصري للبيع.

بنك القاهرة: 30.75 جنيه مصري للشراء، و30.85 جنيه مصري للبيع.

بنك QNB الأهلي: 30.75 جنيه مصري للشراء، و30.85 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

اليوروفي بنك مصر: 32.82 جنيه مصري للشراء، و33.01 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه مصري للشراء، و33.01 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية: 32.82 جنيه مصري للشراء، و33.01 جنيه مصري للبيع.

الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 37.93 جنيه مصري للشراء، و38.24 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.93 جنيه مصري للشراء، و38.24 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية: 37.93 جنيه مصري للشراء، و38.24 جنيه مصري للبيع.

100 ين ياباني في بنك مصر: 20.75 جنيه مصري للشراء، و20.88 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري: 20.75 جنيه مصري للشراء، و20.88 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية: 20.75 جنيه مصري للشراء، و20.88 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه مصري للشراء، و8.22 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه مصري للشراء، و8.22 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.19 جنيه مصري للشراء، و8.22 جنيه مصري للبيع.