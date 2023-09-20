الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات": تحديد البنك الأهلى وبنك مصر لإيداع المرشحين لحساباتهم الخاصة بالحملة

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، إنه تم تحديد البنك الأهلي وبنك مصر؛ من أجل إيداع المرشحين لحساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية؛ لمتابعة الحسابات البنكية للمرشحين، ومصادر التمويل، ومصادر الصرف، وذلك وفقًا للقانون.

 قاعدة بيانات الناخبين

وأوضح "بنداري"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل مواطن مقيد في قاعدة بيانات الناخبين له الحق في عملية الاقتراع إعمالًا لحقه الدستوري والقانوني واختيار رئيسه خلال فترة الرئاسة المقبلة.

كما أكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة العليا للانتخابات هي هيئة مستقلة في ذاتها بقوة القانون والدستور الذي كفل لها كل الحق، وأن كل جهات الدولة تأتمر بأوامر الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء العملية الانتخابية، وهذا الأمر معلن للجميع.

البنك الأهلي بنك مصر المستشار احمد بنداري قاعدة بيانات الناخبين الهيئة العليا للانتخابات

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