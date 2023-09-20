"الوطنية للانتخابات": إطلاق صفحتنا على فيسبوك استعدادًا للانتخابات الرئاسية

أبرز المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آليات التفاعل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمواطنين خلال انتخابات الرئاسة المقررة خلال الفترة المقبلة.

التطبيقات الإلكترونية

وقال بنداري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى تحديث ومراجعة التطبيقات الإلكترونية وإدخال بعض التعديلات لتتناسب مع الوضع الحالي، كما جرى رفع كفاءة موقع الهيئة لاستخدام أكثر من 180 ألف مستخدم في الدقيقة، والتي تختص بالاستعلام في حال عملية الاقتراع ليستطيع المواطن للوصول للجنة التابع لها.

كما أكد أنه جرى تفعيل الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على منصة فيسبوك، والتعاقد على إدارتها وتحديثها بصفة مستمرة، نظرًا لأهمية منصات التواصل الاجتماعي كأحد العوامل المؤثرة على صحة ودقة تداول المعلومات، ضمن استعداداتنا لانتخابات الرئاسة.