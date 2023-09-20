"الوطنية للانتخابات": "نتعهد لراغبى الترشح بإعمال حقهم كاملًا"

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "نتشرف بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو".

الهيئة الوطنية ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أن الهيئة الوطنية ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب من خلال مناخ ديمقراطي كامل، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وتؤكد الهيئة وهى هيئة مستقلة بحكم الدستور، بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتائجها.

وتابع: "والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، وفقًا لما تقضي به أحكام والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ".

وواصل: "تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية والقانونية".