مع منتصف التعاملات اليومية، يشغل أذهان المواطنين المسافرين للخارج معرفة سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري، حيث حققت أسعار الدولار، اليوم الخميس ثباتا، في تعاملات الأسواق المصرفية؛ حيث سجل أقل سعر له ببنكي بنك مصر والأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم الخميس 21-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر2023 في مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 21 ديسمبر مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر في بنك أبوظبي الإسلامي

وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 21 ديسمبر في شركات الصرافة

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وتستقر أسعار الفائدة بمصر عند مستويات 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالي طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.