اضطراب في أسواق العملات العالمية.. تراجع الدولار .. وارتفاع جديد لعملات “الكبار”

أثرت الأحداث و الاضطرابات العالمية المتتالية سلباً على أسعار العملات، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.40% ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر تقريبًا، حيث أدت نتيجة اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي،والتي تميل إلى تيسير السياسة النقدية، إلى وصول الدولار إلى أدنى مستوى له منذ يوليو خلال جلسة يوم الخميس.

جدير بالذكر أنه يوم الأربعاء، تراجع الدولار بنسبة 0.96%، مسجلاً أسوأ أداء يومي له خلال شهر،مع انتهاء اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب التراجع المفاجئ لبيانات مؤشر أسعار المنتجين.

عملات مجموعة العشر دول الكبار

ونتيجة لذلك، ارتفعت جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار، بما فيهم اليورو الذي صعد بنسبة 1.23%.

وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن تصريحات كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، لم تُشر إلى تيسير السياسة النقدية، حيث أشارت إلى أن أعضاء البنك المركزي الأوروبي لم يناقشوا بعد خفض أسعار الفائدة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.05%، ليكون أقل العملات ربحاً مقارنة بنظراته من مجموعة العشر دول الكبار، حيث أضعفت قليلاً مخاوف الركود التأثير الناتج عن تلميحات بنك إنجلترا بشأن ابقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

الين و الكرونة

وبالمثل، ارتفع الين الياباني بنسبة 1.97%، مسجلا مكاسب الأسبوع الخامس على التوالي، ليسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ مايو 2020، حيث كانت العملة مدعومة بالتكهنات بحدوث تحول سريع في السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

جدير بالذكر أن الكرونة النرويجية كانت أفضل العملات أداء مقارنة بنظراتها من مجموعة العشر دول الكبار، حيث قام البنك المركزي النرويجي برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع نظرا لأن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية.