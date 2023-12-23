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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 فى البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين في ظل مراجعة صندوق النقد الدولي لخطة الإصلاح الاقتصادي المصري للحصول على القسط الثاني وارتفاع العملة الأمريكية في السوق الموازي، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

نعرض سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 23-12-2023 في البنوك وفقا للوحة التعاملات المالية وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم في مختلف مجالات الحياة وتهم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:-

الدولار سجل نحو 30.82 جنيه في عملية الشراء و30.95 جنيه في عملية البيع في البنك المركزي المصري.

العملة الأمريكية وصلت إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

عملة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وذلك في بداية التعاملات.

استقر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في المصرف المتحد بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

يتداول البنك الأهلي الدولار بنحو 30.70 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-12-2023

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في آخر تحديث له.. سعر الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023

العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري

اليورو الأوروبي 33.84 جنيه للشراء و34.00 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني 39.04 جنيه للشراء و39.22 جنيه للبيع.

الريال السعودي 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي 100.184 جنيه للشراء و100.75 جنيه للبيع.

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