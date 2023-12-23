بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث تعد الدواجن ومشتملاتها أبرز الوجبات على السفرة المصرية في الوجبات الثلاثة لكافة فئات المجتمع المصري ولا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم 23 - 12 - 2023 ارتفاع طفيف في سعر كيلو الفراخ حيث صعد بقيمة جنيهين خلال التعاملات الصباحية بالبورصة المحلية والتي أثرت على أسعار البيع في المحلات التجارية للمستهلكين من كافة محافظات الجمهورية حيث سجل كيلو الفراج الساسو في بورصة الدواجن نحو 79 جنيه في حين سجل في الأسواق المحلية نحو 84 جنيه بإضافى تكلفة النقل ومكاسب التجار.



أسعار الدواجن البيضاء اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في البورصة ارتفاع محدود للكليو حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء في البورصة للتجار نحو 63 جنيه وفي النحلات التجارية للمستهلكين نحو 73 جنيه وشهدت الفراخ البلدي ارتفاعا أيضا ليسجل الكيلو نحو 110 جنيها ببداية التعاملات ويباع في المحلات التجارية بنحو 120 جنيه للكيلو الواحد.



سعر البيض البلدي اليوم

شهد سعر البيض البلدي اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 استقرار محلوظ منذ أخر تراجع له الأسبوع الماضي حيث سجلت الكرتونة نحو 140 جنيه في المزارعة ويرتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المتسهلك بنحو 145 جنيه.



سعر البيض الأبيض اليوم

ويشهد أيضا سعر البيض الأبيض اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 ارتفاع بنحو عدة جنيهات حيث وصلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه في المزارع للتجار و نحو 125 جنيه في المحلات التجارية للمستهلكين مع توقع مزيد من التراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة.



سعر البيض الأحمر اليوم

سعر البيض الأحمر اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 يشهد استقرار ملحوظ منذ عدة أيام حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 121 في المزارع وارتفاع طفيف في المحلات التجارية للمستهلكين حيث يصل إلى نحو 125 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض شركات 28.50 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض قطعان 20.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأربو 26.50 جنيه.

سعر الكتكوت الفيروز 26 جنيه.

سعر الكتكوت العناني 30 جنيه.

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