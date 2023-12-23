عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح: السيسى استحق منصب الرئيس عن جدارة

قال عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وأمين حزب حماة الوطن، أمانة محافظة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن مطروح عانت لعقود من التهميش وانعدام المشروعات القومية في المحافظة الساحلية، التي تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية، والتي تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية، نظرًا لتواجدها على الحدود مع دولة ليبيا.

وأوضح أنه بعد تولي الرئيس السيسي الحكم، تغير الوضع تمامًا، وأصبحت مطروح ضمن اهتمامات الجمهورية الجديدة، ووصلت التنمية إلى أبعد نقطة في غرب مصر، لتصل بمدينة السلوم الحدودية.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي استحق منصب رئيس الجمهورية بجدارة واستحقاق، وكان شعار الحزب خلال الفترة الماضية "مشينا في طريق هنكمله"، حيث يُعتبر حزب حماة الوطن أول من دعا الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

- الساحل الشمالي الغربي ومطروح

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إنجازات الرئيس السيسي في محاور التنمية وصلت إلى كل أرجاء المحروسة، ومنها الساحل الشمالي الغربي ومطروح، وتنوعت المشروعات من قومية لتنموية وأيضًا محلية لكل إقليم، بما يتناسب واحتياجاته، وبما يحقق التنمية المنشودة، لتتجاوز العاصمة والمدن الكبرى لتصل الحدود الغربية لمصر، فمطروح في عقل القيادة السياسية.

- الزيادة السكانية

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح وعضو مجلس النواب أن محافظة مطروح حظت بالاهتمام الكبير، وتنوعت المشروعات القومية العملاقة والتنموية المحلية، لتكون أكبر من مجرد تنمية سياحية وخدمات صيفية فقط، بل تصبح قائمة على مجتمعات متكاملة ومدن قابلة للتوسع، تتضمن مجتمعات زراعية وصناعية وتجارية لا ترتبط بموسم واحد فى فصل الصيف، بل تكون قادرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل، وتستوعب الزيادة السكانية.