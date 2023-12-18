أعلام مصر وهتافات.. حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي (فيديو)

بعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة الجمهورية، احتفل حزب حماة الوطن بمطروح، بفوز المرشح عبدالفتاح السيسى وتوليه حكم مصر للمرة الثالثة وذلك بوسط مدينة مرسي مطروح.

ورصدت الدستور الاحتفالات بشوارع مدينة مرسي مطروح.

وبالزغاريد وبهتافات " تحيا مصر.. يحيا السيسي " رفعت سيدات واطفال وشباب مطروح أعلام مصر، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبة هنأ النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، لفترة ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.



وقال: "يسعدنى كما يسعد أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح أن أرسل لسيادتكم بخالص التهانى والتبريكات بمناسبة فوزكم فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى جاءت نتيجتها تجسيدًا واضحًا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بكم، والتفافه حول قيادتكم الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية لسنوات أربع أخرى قادمة".

واوضح “ ما كانت هذه النتيجة إلا تعبيرًا عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة جموع الشعب المصرى فى أنكم الأحق بقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب رئيسًا يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد، ويمتلئ بحكمة الخبير، وهى الأمور التى لمسناها جميعًا فى فترة ولايتكم الأولى وأنتم تقودون البلاد ".

واستكمل النائب عيسي أبو تمر “ نعاهدكم يا سيادة الرئيس، بأن نظل دومًا خلفكم، مؤيدين لسياستكم كحماة الوطن من بوابتها الغربية التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدمًا إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله، وفقكم لله وأعانكم على قيادة مصر فى ولايتكم الثانية، ومتعكم بموفور الصحة والعافية”.

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي

حماة الوطن بمطروح يحتفل بفوز الرئيس السيسي