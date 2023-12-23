"القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنسانى بالسودان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد الوضع الإنساني في السودان.

الوضع الإنساني في السودان:

الهلال والصليب الأحمر ينذر بتوقف عملياته قريبًا لضعف الاستجابة للمناشدات.

الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد يومًا بعد يوم مع استمرار الصراع.

نقابة أطباء السودان أعلنت عن أن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني خرجت عن الخدمة.

نقابة أطباء السودان: خروج مستشفيات ود مدني عن الخدمة سيؤدي لانهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية.

يونيسف: نحو 3 ملايين طفل في ولاية الجزيرة معرضون للخطر نتيجة تصاعد العنف.

يونيسف: نزوح 150 ألف طفل على الأقل في ولاية الجزيرة وانقطاع المساعدات الإنسانية العاجلة عنهم.

برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات الغذائية مؤقتًا في أجزاء من ولاية الجزيرة بالسودان بسبب اتساع نطاق القتال.