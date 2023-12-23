السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 10.6% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي 2022

جريدة الدستور

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت "النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022"، وجاءت أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي كما يلي:

738.1 ألف خريج من التعليم العالي عام 2022 مقابل 667.4 ألف خريج عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 10.6٪، و495.6 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2022 بنسبة 67.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، و48.1 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2022 بنسبة 6.5٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، ونحو 124.9 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2022 بنسبة 16.9٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

بالإضافة الى 7.8 ألف خريجي الاكاديميات عام 2022 بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، و61.7 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية - خاصة) عام 2022   بنسبة 8.4٪من إجمالي خريجي التعليم العالي.

بينما هناك 214.1 ألف خريج في مجال الاعمال والإدارة والقانون بنسبة 29٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها مجال الصحة بعدد 110.7 ألف خريج بنسبة 15٪ ثم مجال الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 108.5 ألف خريج بنسبة 14.7٪.

كما بلغ إجمالي خريجي الوافدين 7906 خريج بنسبة 1.1٪ من إجمالي خريجي التعليم العالي.

أما بالنسبة الى الحاصلين على الدرجات العلمية العليا فهناك 210.5 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية ( منهم 46.3 % للدبلوم، 38.9% للماجستير ، 14.8%  للدكتوراة)، و122 ألف درجة علمية (دبــــلوم - ماجستير - دكتوراه )، حصل عليها المصريون من الجـــامعات المصرية عام 2022 مقابل 110.5 ألف درجة علمية عام 2021 بزيادة  بلغت نسبتها 10.4 ٪.

كما حقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2022 بعددٍ 56.4  ألف درجة علــمية بنســبة 46.2 ٪، يليها مجال الأعمال والادارة والقانون بعدد 21.7 ألف درجة علمية بنسبة 17.8 ٪، ثم مجال الصحة والرفاه بعدد 15.2 ألف درجة علمية بنسبة 12.5 %، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 619  درجة علمية بنسبة 0.5ن إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2022.

كما  حققت جامعة جنوب الوادي  المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2022 بعدد 13 ألف  درجة علمية بنسبة 10.6 ٪، يليها جامعة الفيوم  بعدد  9.5 آلاف درجة علمية بنسبة 7.8 ٪ ثم جامعة الزقازيق بعدد 9 ألاف درجة علمية بنسبة 7.4٪، يليها جامعة القاهرة  بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 6.8٪. 

وبلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 4949 وافـدًا عام 2022 مقابل 2605 وافدًا عام2021 بزيادة بلغت نسبتها 90 %.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خريجي التعليم العالي خريجي الاكاديميات التعليم العالي الدرجات العلمية العليا

مواد متعلقة

مستشار وزير التعليم العالى: الخطة الاستراتيجية للأنشطة الطلابية تعمل على تأهيل وإعداد الشباب

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟