سعر جنيه الذهب اليوم في مصر السبت 30 ديسمبر 2023 تحديث لحظي

زاد البحث عن سعر جنيه الذهب اليوم في مصر وذلك مع تذبذب أسعار المعدن النفيس خلال الأيام الماضية بين الصعود الحاد والهبوط بسبب أحداث غزة ورغبة الملايين من الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن الأصفر كملاذ أمن خاصة مع صعود الأسعار في البورصة العلمية.

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في مصر صباح اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 نحو 25280 جنيه بخلاف قيمة المصنعية والضريبة والدمغة والتي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو 300 جنيه على القطعة الواحدة ويختلف السعر على مدار اليوم وفقا للبورصة العالمية والتي تؤثر فيها حالة العرض والطلب.

يذكر أن الجنيه الذهبي الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 من أكثر المبيعات في السوق المصري مع السبائك خلال عام 2023 وذلك لرغبتهم في استثمار مدخراتهم في ظل أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي وأزمة الصرف في كافة البنوك المصرية.

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

جاءت أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3628.5 جنيه.

الشراء 3600 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3326.25 جنيه.

الشراء 3300 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3175 جنيه.

الشراء 3150 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2721.5 جنيه.

الشراء 2700 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2116.75 جنيه.

الشراء 2100 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1814.25 جنيه.

الشراء 1800 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1360.75 جنيه.

الشراء 1350 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر الأونصة في محلات الصاغة المصرية

البيع 2064$.

الشراء 2062$.

بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

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