السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 30-12-2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 30-12-2023 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل خاصة مع التذبذب في أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة والبورصة العالمية منذ اندلاع حرب غزة في  شهر أكتوبر الماضي واتجاه الراغبين في استثمار مدخراتهم إلى الذهب لكونه ملاذ آمن.


سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023 في محلات الصاغة

يتابع الملايين من المواطنين سعر الذهب اليوم السبت 30-12-2023 عبر منصات تعاملات الذهب أو من خلال موقع الدستور الالكتروني حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في المحلات الصاغة

البيع 3577.25 جنيه.
الشراء 3520 جنيها للبيع.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 22 في المحلات الصاغة

البيع 3279 جنيها.
الشراء 3226.75 جنيه للبيع.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في المحلات الصاغة

البيع 3130 جنيها.
الشراء 3080 جنيها للبيع.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في المحلات الصاغة

البيع 2682.75 جنيه.
الشراء 2640 جنيها للبيع.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

txt

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

txt

البتلو والضان.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يضاف إلى سعر الذهب السابق ذكره رسوم المصنعية والضرائب و الدمغة والتي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لاختلاف أعيرة الذهب المختلفة كما يلي:-

تتراوح مصنعية جرام المشغولات الذهبية من عيار 24 من 40 إلى 70 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام المشغولات الذهبية من عيار 21 من 50 إلى 70 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام المشغولات الذهبية من عيار 18 من 80 إلى 120 جنيها.

تتراوح مصنعية جنيه الذهب من 250 إلى 300 جنيه.

يذكر أن عند بيع المشغولات الذهبية لا يتم احتساب المصنعية كما يتم إزالة أى فصوص ملصقة في المشغولات الذهبية اي يتم احتساب الذهب الصافي فقط مع تقديم فاتورة الشراء وقت البيع.

txt

انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر تحديث لحظي

txt

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة وفقا للبورصة العالمية نحو 2060$ للبيع و2059$ للشراء بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 25040 جنيه للبيع و24640 جنيه للشراء بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

اقرأ أيضاً 

سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

انخفاض جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر تحديث لحظي

سعر الذهب في مصر اليوم بالجنيه المصري بعد موجة تغيرات أمس

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب محلات الصاغة الصاغة عيار 24 عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب جرام الذهب

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين فصائل فلسطينية والاحتلال فى خان يونس ومخيم البريج

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

سعر الريال السعود اليوم السبت 30-12-2023 مقابل الجنيه المصرى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 30-12-2023

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة