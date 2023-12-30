سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 30-12-2023 فى محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم السبت 30-12-2023 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث عبر جوجل خاصة مع التذبذب في أسعار المعدن النفيس في محلات الصاغة والبورصة العالمية منذ اندلاع حرب غزة في شهر أكتوبر الماضي واتجاه الراغبين في استثمار مدخراتهم إلى الذهب لكونه ملاذ آمن.



سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023 في محلات الصاغة

يتابع الملايين من المواطنين سعر الذهب اليوم السبت 30-12-2023 عبر منصات تعاملات الذهب أو من خلال موقع الدستور الالكتروني حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في المحلات الصاغة

البيع 3577.25 جنيه.

الشراء 3520 جنيها للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في المحلات الصاغة

البيع 3279 جنيها.

الشراء 3226.75 جنيه للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في المحلات الصاغة

البيع 3130 جنيها.

الشراء 3080 جنيها للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في المحلات الصاغة

البيع 2682.75 جنيه.

الشراء 2640 جنيها للبيع.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يضاف إلى سعر الذهب السابق ذكره رسوم المصنعية والضرائب و الدمغة والتي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لاختلاف أعيرة الذهب المختلفة كما يلي:-

تتراوح مصنعية جرام المشغولات الذهبية من عيار 24 من 40 إلى 70 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام المشغولات الذهبية من عيار 21 من 50 إلى 70 جنيها.

تتراوح مصنعية جرام المشغولات الذهبية من عيار 18 من 80 إلى 120 جنيها.

تتراوح مصنعية جنيه الذهب من 250 إلى 300 جنيه.

يذكر أن عند بيع المشغولات الذهبية لا يتم احتساب المصنعية كما يتم إزالة أى فصوص ملصقة في المشغولات الذهبية اي يتم احتساب الذهب الصافي فقط مع تقديم فاتورة الشراء وقت البيع.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة وفقا للبورصة العالمية نحو 2060$ للبيع و2059$ للشراء بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية نحو 25040 جنيه للبيع و24640 جنيه للشراء بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.