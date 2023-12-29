السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

الذهب
الذهب

ننشر لكم سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية، حيث شهد سعر الذهب حالة ما بين الارتفاع والانخفاض على مدار اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، حيث بدأ الذهب عيار 21 تعاملاته مسجلًا 3125 جنيه للبيع، و3075 جنيه للشراء، ينخفض حوالي 25 جنيه، ويسجل نحو 3100 جنيه للبيع، و3050 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية 

عيار 24: 3571.5 جنيه للبيع، و3542.75 جنيه للشراء.

عيار 22: 3273.75 جنيه للبيع، و3247.5 جنيه للشراء.

عيار 21: 3125 جنيه للبيع، و3100 جنيه للشراء.

عيار 18: 2678.5 جنيه للبيع، و2657.25 جنيه للشراء.

عيار 14: 2083.25 جنيه للبيع، و2066.75 جنيه للشراء.

عيار 12: 1785.75 جنيه للبيع، و1771.5 جنيه للشراء.

عيار 9: 1339.25 جنيه للبيع، و1328.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في مصر للبيع والشراء بالمصنعية 

سعر الذهب عيار 24

وفي هذا الإطار، ارتفع سعر الذهب عيار 24 الآن نحو 3571.5 جنيه للبيع، و3542.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

كما صعد سعر الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 3273.75 جنيه للبيع، و3247.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 حالة من الارتفاع عند مستوى 3125 جنيهًا للبيع، و3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وفي هذا الجانب، قفز سعر الذهب عيار 18 في مصر عند مستوى 2678.5 جنيه للبيع، و2657.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم بالجنيه المصري بعد موجة تغيرات أمس

سعر الذهب عيار 14

وشهد سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2083.25 جنيه للبيع، و2066.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 مساء اليوم عند مستوى 1785.75 جنيه للبيع، و1771.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 في ختام تعاملات اليوم مستوى 1339.25 جنيه للبيع، و1328.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وجاء سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم الجمعة نحو 25000 جنيه للبيع و24800 جنيه للشراء.

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