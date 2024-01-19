الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعديل مواعيد مباريات الزمالك في بطولة نادي الوحدة الودية

الزمالك
الزمالك

قررت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية، إجراء تعديل موعد مباراة الزمالك أمام الوحدة والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك أمام الوحدة الإماراتي في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت الإمارات، بدلا من إقامتها الساعة 6:30 مساءً.

وتقام مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 5:10 بتوقيت الإمارات، 3:10 بتوقيت القاهرة.

واختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد آل نهيان استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غدًا.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم الجمعة على ستاد آل نهيان، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي المقرر لها غدًا السبت.

وحرص معتمد جمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب العام على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وعلاج الأخطاء، التي وقع فيها الفريق.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من 

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي – محمود حمدي “الونش” – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار” – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمد حسام “بيسو” – محمد السيد – إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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