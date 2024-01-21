الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيليان مبابى يقود باريس سان جيرمان للتأهل لدور الـ16 فى كأس فرنسا

كيليان مبابي مهاجم
كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان

تألق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ليقود فريقه للتأهل لدور الـ16 في كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز على مضيفه أورليانز بنتيجة 1/4 مساء السبت.

سجل كيليان مبابي الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 16 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

كما صنع النجم الباريسي الهدفين الثالث والرابع لزميليه جونسالو راموس وسيني مايولو في الدقيقتين 72 و88.

وأحرز سان روف الهدف الوحيد لفريق أورليانز في الدقيقة 86.

في مباريات أخرى، فجر فريق لافال مفاجأة مدوية بإقصاء مضيفه نانت من دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا.

وفاز لافال أحد أندية الدرجة الثانية على نانت بطل المسابقة في عام 2022 بهدف سجله مالك تشوكونتي في الدقيقة 60.

وتأهل لدور الـ16 أيضا فريق موناكو بالفوز خارج ملعبه على روديز بنتيجة 3 / 1، وبريست بالفوز على ترليساك بنتيجة 2 / 1، وفالينسيان بالفوز على باريس إف سي بنفس النتيجة.

وصعد نيس بفوز صعب على مضيفه بوردو بنتيجة 3 / 2 بينما فاز فريق لوبوي على ضيفه دنكارك بنتيجة 2 / 1.

وكان فريق أولمبيك ليون أول المتأهلين لدور الـ16 بفوزه الصعب على بيرجراك بيرجورد بنتيجة 2 / 1 مساء الجمعة.

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